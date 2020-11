Marco Asensio remplace Ansu Fati avec l'Espagne

Asensio rejoindra lundi le groupe espagnol en vue des rencontres aux Pays-Bas, mercredi en amical, puis en Suisse et contre l'Allemagne, les 14 et 17 novembre en Ligue des nations.

Il s'agit du grand retour de Marco Asensio avec la Roja après plus d'un an d'absence : en septembre dernier, l'ailier du Real, 24 ans et 24 sélections, avait été appelé par Luis Enrique, mais il avait dû abandonner la sélection avant même d'avoir disputé le moindre match à cause d'un oedème repéré au genou gauche.

Il avait auparavant été absent presque onze mois entre juillet 2019 et juin 2020 après s'être rompu le ligament croisé antérieur et le ménisque externe du genou gauche pendant un match amical contre Arsenal à Miami.

Son dernier match avec la Roja remonte au 10 juin 2019, lors d'une victoire 3-0 contre la Suède où il avait joué 65 minutes, un match comptant pour les qualifications pour l'Euro 2020.

Asensio prend la place du jeune prodige Ansu Fati, 18 ans et 4 sélections, victime d'une fracture du ménisque interne du genou gauche samedi contre le Betis Séville (victoire du Barça 5-2) à la demi-heure de jeu.

En fonction du mode de traitement choisi, cette blessure pourrait l'écarter des terrains de 3 à 5 mois, et pourrait signifier un sérieux coup d'arrêt pour Fati, auteur d'un début de carrière canon et déjà détenteur de plusieurs records de précocité au Barça, en Liga, en Ligue des champions et avec la Roja.