Ashley Young testé positif à la Covid-19

À seulement quelques jours du derby de Milan, l'Inter Milan est durement touché par le Covid-19. Ce dimanche, le club lombard a annoncé un sixième cas positif au coronavirus : Young.

"L'Inter Milan annonce que Ashley Young a été testé positif à la Covid-19 suite au test effectué hier à Appiano Gentile. L'international anglais est déjà en quarantaine chez lui", peut-on lire sur le communiqué de l'Inter.

Pour rappel, Skriniar, Bastoni, Radu, Nainggolan et Gagliardini ont eux aussi été testés positifs au coronavirus récemment. Le match face à l'AC Milan est de plus en plus en péril.