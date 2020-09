Nordin : "Être en tête de la Ligue 1, ce n’est pas rien"

Âgé de 22 ans, Arnaud Nordin, à l'image du reste de son équipe, réalise un début de saison de belle facture sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. L'International Espoirs français a en effet délivré trois passes décisives en quatre journées de championnat, et montre de belles choses dans le jeu des Verts.

"On a un groupe solide qui espère aller le plus loin possible"

Disposant de la confiance de son entraîneur Claude Puel, le natif de Paris est satisfait de ses dernières prestations. Le résultat d'un travail acharné. "On demande des statistiques à un attaquant. En ce moment, j’en ai et j’espère continuer à en avoir. C’est super important pour ma progression et mon évolution. Au quotidien, le coach Puel me fait beaucoup travailler les dernières passes qui vont permettre à mes coéquipiers de marquer. J’ai toujours une marge de progression", a ainsi révélé le jeune stéphanois dans un entretien accordé au quotidien régional 'Le Progrès'. Selon lui, l'osmose entre les jeunes et les moins jeunes fonctionne à merveille chez les Verts.

"L’ambiance est bonne, tout le monde s’entend bien. On essaie de retranscrire ça sur le terrain. Les anciens qui évoluent au haut niveau depuis des années nous donnent des conseils, on en a besoin. Les plus jeunes qui ont 17/18 ans amènent leur fougue, leur fraîcheur et leur insouciance. On a un groupe solide qui espère aller le plus loin possible. Être en tête de la Ligue 1, ce n’est pas rien. Mais le coach nous rappelle qu’il ne faut pas s’enflammer et qu’une saison, c’est long. Rennes, ce sera un match compliqué", a ensuite ajouté l'ailier. Si l'ASSE est en tête de la Ligue 1, Arnaud Nordin, lui, est co-meilleur buteur du classement des passeurs.