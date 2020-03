Bordeaux aura marqué sur l'une des ses rares occasions ce dimanche sur la pelouse d'une équipe de Saint-Étienne mieux dans le match (1-1). Un réalisme dont n'ont pas fait preuve les hommes de Claude Puel, qui fleurtent toujours dangereusement avec la zone de relégation...

Unique buteur de la rencontre côté stéphanois, et véritable fer de lance des Verts depuis le début de la saison, Denis Bouanga, auteur de son 10ème but en championnat, regrettait de partager les points malgré une bonne prestation, mais refusait de baisser les bras au sortir de la rencontre.

"On va cravacher jusqu'à la fin de la saison"

"Déçu mais pas abattu. On prend un point dans cette course au maintien. C'est mieux que rien. On va essayer de travailler un peu plus pour décrocher les trois points qu'il nous faut absolument. Il y a eu un petit peu de fatigue suite à la rencontre de Coupe de France", a d'abord déclaré le Gabonais, dans des propos publiés par le site internet officiel du club. Déterminé, l'ancien du Nîmes Olympique est prêt à se battre jusqu'au bout pour sortir les Verts de cette situation.

"On est sur la même lignée que cette demi-finale, on ne va pas lâcher, on va continuer de prendre des points. C'est ce que l'on veut et c'est aussi ce que le public veut. On va cravacher jusqu'à la fin de la saison", a ensuite promis Denis Bouanga. Exemplaire sur le terrain, l'ailier l'est aussi dans ses discours chaque week-end. Plus qu'une recrue, c'est un réel leader que sont allés dénicher les Verts l'été dernier. Suffisant pour se maintenir ? Rien n'est moins sur...