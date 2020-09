Indésirable, Yann M'Vila va rejoindre l'Olympiakos

Recruté en 2018 par Jean-Louis Gasset, Yann M'Vila s'apprête à quitter l'AS Saint-Etienne. Devenu indésirable sous les ordres de Claude Puel, le milieu de terrain aux 22 sélections en Équipe de France va s'envoler pour la Grèce ce jeudi, où il devrait s'engager en faveur de l'Olympiakos selon le quotidien 'L'Equipe'.

Toujours selon nos confrères, le représentant de l'ancien du Rubin Kazan et du Stade Rennais se trouvait mercredi à Saint-Etienne pour négocier le départ de son protégé. Les derniers détails réglés, Yann M'Vila va donc rejoindre le club de Mathieu Valbuena, où l'attend un contrat d'une durée de trois ans.

Comptant parmi les plus gros salaires des Verts, le milieu de terrain âgé de 30 ans n'avait plus le même rendement sportif qu'à son arrivée dans le Forez. En proie à d'importantes difficultés financières, l'ASSE souhaitait donc s'en séparer. Son départ va permettre à Saint-Etienne de réaliser une économie salariale de plus de 8 millions d'euros, charges patronales comprises. En plus du départ de Yann M'Vila, Loïs Diony est lui aussi sur le départ. L'attaquant devrait quant à lui rejoindre le SCO d'Angers.