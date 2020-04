Les Verts communiquent pour soutenir Robert Herbin, hospitalisÃ©

Robert Herbin est hospitalisé depuis mardi au CHU de l'hôpital de Saint-Étienne dans un état jugé préoccupant. Un état de santé qui ne serait pas lié à la pandémie de coronavirus, mais à des problèmes cardiaques et pulmonaires, lui qui est désormais âgé de 81 ans.

"On lui doit notre étoile sur le maillot"

Robert Herbin n'aura connu qu'un seul club, dont il est devenu un personnage emblématique. Avec Saint-Étienne, il a remporté neuf fois le titre de champion de France, d'abord comme joueur, puis lors de ses trois passages comme entraîneur.

Lors de l'épopée européenne de 1976, achevée par une défaite en finale contre le Bayern Munich à Glasgow, il était sur le banc des Verts. Bref, c'est donc une véritable légende de l'ASSE qui vit des heures compliquées.

C'est pourquoi le club du Forez s'est chargé d'apporter son soutien à celui qui s'y fait surnommer "le Sphinx", ce dimanche, via un communiqué.

"Dirigeants, membres des staffs techniques et médicaux, joueurs et salariés de tous les services de l'AS Saint-Étienne pensent affectueusement à Robert Herbin, hospitalisé au CHU de Saint-Étienne. Il est l'homme qui nous a emmenés à Glasgow. Nos 6 Coupes de France portent son empreinte. Et bien sûr on lui doit notre étoile sur le maillot. La grande famille de l'ASSE apporte tout son soutien à Robert Herbin. Le Sphinx. Notre mythique entraîneur", peut-on lire sur celui-ci.