"Il y avait 99% de chances que j'arrête cette saison"

Clap de fin pour Loïc Perrin. Le défenseur de l’AS Saint-Etienne n’a pas connu la sortie qu’il espérait. Alors qu’il s’attendait probablement à faire ses adieux devant son public de Geoffroy Guichard, Loïc Perrin a disputé le dernier match de sa carrière au Stade de France lors de la finale de Coupe de France face au PSG, avec un nombre de supporters limités, mais surtout avec un carton rouge avant la demi-heure de jeu et une défaite au passage face à l’ogre parisien.

Dans un entretien accordé à 'RMC Sport', Loïc Perrin a confessé que sa décision de prendre sa retraite était déjà à l’ordre du jour en début de saison : "Oui, j’avais pris ma décision avant la finale de la Coupe de France, une ou deux semaines avant, je l’avais annoncé au président dans la semaine et à Claude Puel. Donc quoi qu’il arrivait, je savais que ça allait être mon dernier match".

"Au début de la saison, il y avait 99% de chances que ce soit ma dernière saison, je m'étais projeté au mois de mai, finir à Geoffroy Guichard, face à Dijon, devant mes amis, ma famille. Le 1% de chance c’était ce virus qui a un peu tout remis en question. À l’annonce de l’arrêt de la saison, j’ai appelé la direction et le coach pour leur dire que ça m’embêtait de finir comme ça, et pourquoi pas faire une saison de plus. J’ai repris l’entraînement en juin avec pour objectif la Coupe de France, et ça m’a permis de rendre compte que c’était le moment pour moi d’arrêter", a ajouté l'ex défenseur de l'ASSE.

Loïc Perrin a admis que les blessures à répétition ont eu raison d’une carrière plus longue : "Il a eu beaucoup de choses qui m’ont fait arrêter et ma santé était la raison principale. C’est pour ça qu’au début de la saison, je savais que ce serait la dernière. J’ai un genou qui m’a fait souffrir pendant de nombreuses années, alors cela ne m’a pas empêché de faire une trentaine de matches cette saison parce que j’ai réussi à gérer cette douleur. J’ai notamment pris des anti-douleurs, des anti-inflammatoires pour terminer cette saison".

Le défenseur français a dévoilé avoir reçu un message de Juninho après l’annonce de sa retraite : "Le message le plus surprenant que j'ai reçu après ma carrière est celui de Juninho. Surprenant ceci dit, oui et non, il y a cette rivalité avec l'OL mais il a toujours su faire la part des choses. Son message était très sympathique. Après, j’ai eu de très beaux messages, de ma famille, de mes proches, et d’anciens joueurs, d’anciens coéquipiers, de supporters. Ça fait plaisir dans ces moments-là".

Enfin, Loïc Perrin a évoqué sa reconversion à l’AS Saint-Etienne : "J’ai une reconversion qui est prévue depuis de longues années. C’est aussi ce qui m’a aidé à arrêter, je me projetais pour la suite et savoir que je restais dans mon club était important. Cette reconversion est évoquée depuis un moment. J’ai toujours voulu apprendre un nouveau métier. Je n’arrive avec aucune prétention, je veux découvrir les services du club, pour voir ce qui me plaît et me plaît moins. Entraîneur ? Non. Je sais ce que je ne veux pas faire, pour l’instant, cela ne m’intéresse pas d’être sur le terrain et je n’ai pas passé de diplôme d’ailleurs. J’aimerais être plus dans la direction sportive".