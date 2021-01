Puel : "Il nous a manqué beaucoup de choses"

Amoindrie en raison de plusieurs absences à cause du Covid-19, l'AS Saint-Etienne n'a pas fait le poids lors du derby face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Les Verts de Claude Puel ont été balayé à Geoffroy Guichard par les Gones. Tino Kadewere, par deux fois, Marcelo, par deux fois et Memphis Depay ont inscrit les buts de la rencontre en faveur de l'OL, toujours troisième du classement. En conférence de presse, Claude Puel a manifesté son mécontentement après la copie rendue par ses joueurs.

"On peut tout expliquer. Ce n’est pas une préparation normale, loin de là. On a récupéré des gars juste pour le match. On a essayé de composer, de mettre une équipe compacte, agressive. Il y a beaucoup de joueurs qui revenaient soit de Covid, soit de blessures. C’étaient 15 jours très particuliers. Même dans ce genre de situation, on y croyait, on se sentait capable de faire quelque chose. On a dû vite déchanter parce qu’on a été trop approximatif défensivement et dans notre récupération du ballon", a expliqué l'entraîneur de l'ASSE.

"On n’a pas su faire un bon pressing et exister, tout simplement. C’est une équipe habile techniquement et on n’a pas récupéré des ballons qui permettent de respirer, de prendre le temps de poser le jeu. À part une occasion en début de match, on a été trop pauvre dans la récupération, trop pauvre sur les aspects défensifs, coups de pied arrêtés compris. À partir de là, on ne peut pas exister. On espère toujours qu’on arrive à compenser", a ajouté Claude Puel.

"Une défaite qui fait mal"

"On a été puni parce qu’on n’a pas su, notamment sur les phases arrêtées, être solide et ne pas offrir des situations comme ça aux adversaires, qui n’en demandaient pas tant. On a subi. On a été sevré de ballons, d’agressivité et de qualité à la ressortie du ballon. On courait un peu dans le vide. Il nous a manqué beaucoup de choses aujourd’hui. J’espère qu’on va se remettre les idées à l’endroit pour préparer une semaine un peu plus normale. Ça va être très important de reprendre le fil. Et oublier ce match, parce qu’il n’y a pas grand-chose à retenir", a conclu l'entraîneur passé par l'OL.

Un peu plus tôt dans la soirée, à chaud, Claude Puel regrettait déjà la prestation de son équipe au micro de Téléfoot : "On ne peut pas exister en concédant 4 buts sur coup de pied arrêté qui nous font très mal. On s'est mis très vite dans la difficulté, on a facilité la tâche à l'OL. On a eu une belle situation d'entrée. Ils ont été meilleurs que nous techniquement. On a été perturbés par des degrés de forme différents. On souhaite arriver à faire un match qui ressemble à ce qu'on peut faire".

"Notre préparation n'a pas été optimale, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas défendu ensemble, ce qui a augmenté la circulation de balle de l'OL. On a débuté avec une équipe pour essayer d'être compacts. On n'a pas eu assez le ballon. Quand on prend autant de buts sur coup de pied arrêté, c'est difficile d'exister. On a été fautifs là-dessus et là ce n'est pas une affaire de Covid ou de préparation tronquée. C'est une défaite qui fait mal. Le mercato ? On a travaillé sur différents dossiers mais on n'est malheureusement pas assez attractifs notamment sur le plan financier. Des joueurs signent ailleurs", a conclu l'entraîneur français.