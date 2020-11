Puel remonté contre ses joueurs

L’ASSE a essuyé une lourde correction ce samedi lors d’un déplacement à Brest. En terre finistérienne, les Verts ont réalisé une première mi-temps calamiteuse, avec pas moins de quatre buts encaissés. Après le match, et malgré un deuxième acte plus solide, Bouanga et consorts ont eu droit à la soufflante de Claude Puel.

« Je n'ai pas trop compris cette première période, notamment sur l'aspect défensif, a commencé par déclarer le coach stéphanois en conférence de presse. Comment on a pu être aussi absents ? Autant contre Lyon on avait trouvé beaucoup de solidité et on méritait beaucoup mieux. Autant aujourd'hui, on ne méritait pas grand-chose. Bravo à cette équipe de Brest qui a su consolider après son match de Lille. Mais on leur a grandement facilité les choses. On peut toujours corriger des fautes, des mauvais placements, mais une telle absence, je ne l'explique pas ».

Les Verts explosent à Brest

Puel attend désormais une grosse réaction de ses ouailles, même si le prochain rendez-vous s’annonce périlleux avec un déplacement prévu à Lille. « Il ne s'agit pas de se mettre une pression excessive qui amènerait de la fébrilité, de la fragilité, mais une pression positive [...]. Le match de dimanche contre Lille sera primordial. On essaiera d'être beaucoup plus cohérents que ce soir, ça ne sera pas difficile. »

Avec le faux-pas du jour, l’ASSE compte désormais 7 défaites consécutives en championnat. Une série catastrophique qui les a fait glisser à la 15e place au classement. La sonnette d’alarme est tirée.