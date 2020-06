Puel passe au peigne fin le mercato de Saint-Ã‰tienne

L'avenir de Stéphane Ruffier à l'ASSE s'assombrit de jour en jour. Relégué sur le banc de touche par Claude Puel lors de la seconde partie de saison, le gardien français ne fait plus partie des plans de son entraîneur qui lui préfère Jessy Moulin. Une hiérarchie qui ne changera pas la saison prochaine à en croire l'ancien entraîneur de l'OL et du LOSC. Stéphane Ruffier devra se contenter du banc de touche ou devra aller voir ailleurs.

Présent en conférence de presse, Claude Puel en a remis une couche concernant le statut de ses gardiens : "Stéphane Ruffier se comporte de manière professionnelle, c'est ce que j'attends de lui. Mais c'est bien Jessy Moulin qui débutera dans les buts la saison prochaine. Mes gardiens sont au courant de la situation. Si Stéphane Ruffier éprouve des difficultés à rester second, nous étudierons toutes les possibilités le concernant."

L'entraîneur de l'ASSE a évoqué le mercato et espère garder ses meilleurs joueurs : "Les clubs français inondent les clubs européens de leurs jeunes joueurs. On doit être capable de garder nos talents pour rivaliser avec les meilleurs. Les équipes françaises qui performent en Europe gardent un effectif homogène d'une année sur l'autre. Nous travaillons pour garder nos meilleurs joueurs, il faudra un panachage entre jeunes et joueurs d'expériences pour la saison à venir. Il faut protéger notre formation."

"Perrin et Cabaye, un deal gagnant-gagnant"

Claude Puel a parlé de la possible arrivée d'Adil Aouchiche et du futur de William Saliba : "Les jeunes joueurs nous intéressent. J'aime parler des choses concrètes. Adil Aouchiche a un profil qui m'intéresse, et c'est globalement tout ce que je peux dire. Beaucoup de clubs sont prêts à l'accueillir, tout dépendra de lui. Saliba ? William est en fin de contrat à la fin du mois, il prend beaucoup de plaisir à s'entrainer avec son équipe, nous verrons ce qu'il est possible de faire pour qu'il reste encore un petit peu avec nous."

"Je voulais faire un point sur Loic Perrin, parce que j'ai lu beaucoup de choses, nous discutons avec lui de voir ce qu'il est possible de faire pour la suite de la saison, Yohan Cabaye est aussi dans cette situation. C'est un deal gagnant-gagnant", a ajouté le technicien français au sujet de son effectif. Enfin, il a regretté le manque de clarté sur la date de la finale de la Coupe de France opposant les Verts au Paris Saint-Germain.

"Je ne sais pas combien j’ai dû élaborer de programme avec différentes dates de reprise, de la coupe de France, etc. Le sportif n’a pas du tout été considéré, que ce soit les joueurs, les entraîneurs. Je le déplore. On aurait pu être mieux associés à ce genre d’interrogations et de propositions. On a subi pas mal de choses. On ne sait pas encore si on pourra s’entraîner la veille au Stade de France. Petit à petit, on a des réponses mais ce n’est pas évident aussi d’établir un programme de matches amicaux. On est dans l’expectative pour trouver des adversaires", a conclu Claude Puel.