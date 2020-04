Décidément, il fait bon avoir été un défenseur central formé à l'AS Saint-Etienne ces derniers mois. Après l'impressionnante émergence de William Saliba (19 ans) chez les Verts, lequel a été transféré à Arsenal l'été dernier contre un chèque de 30 millions d'euros, force est de constater que Wesley Fofana (19 ans) suscite lui aussi les convoitises. Et non des moindres, puisqu'un intérêt de l'AC Milan avait même été évoqué l'hiver dernier, selon les informations de 'RMC Sport'.

Wesley Fofana veut continuer chez les Verts

Apparu à plusieurs reprises en Ligue 1 lors de cet exercice 2019-20, celui qui est devenu titulaire depuis l'arrivée de Claude Puel était le compère de William Saliba en défense centrale durant la victoire stéphanoise en Gambardella la saison dernière s'impose comme l'un des grands espoirs français à son poste. Il pourrait être la cible d'une offensive milanaise dans les prochaines semaines, tandis que le RB Leipzig a aussi été évoqué parmi les prétendants.

Néanmoins, et alors que l'AS Saint-Etienne cherche à prolonger le contrat de sa jeune pépite, liée aux Verts jusqu'en juin 2022, le principal intéressé s'est dit concentré sur son aventure dans le Forez, malgré les tractations à son sujet. "Je suis Stéphanois et je compte bien le rester. Je ne m’occupe pas de ça. Je suis 100% Vert" , a ainsi assuré le natif de Marseille, vendredi soir, dans un direct sur Instagram. Voilà qui est clair.