Pulisic et Giroud sauvent les Blues pour la reprise

En déplacement à Villa Park, Chelsea n’a pas été loin ce dimanche de concéder un fâcheux faux-pas. Mais, en l’espace d’une minute, les Londoniens ont réussi à tout renverser. Et c’est le Français Olivier Giroud qui a inscrit le but synonyme des trois points pour son équipe. Il donne raison à Frank Lampard de l’avoir titularisé en pointe.

L’international français a confirmé ses belles prestations d’avant la coupure. A la 62e minute, il a fait mouche sur une belle frappe en pivot après avoir reçu le cuir au point de pénalty de la part de César Azpilicueta. Une réalisation très précieuse et qui va encore booster sa confiance, lui qui va bientôt voir la concurrence à son poste s’élever avec l’arrivée de l’Allemand de Timo Werner.

Avant que Giroud ne signe but le vainqueur c’est Christian Pulisic qui a relancé les Londoniens. Lancé à la mi-temps, l’international américain a égalisé d’une reprise du gauche au second poteau, déjà suite à un excellent centre d'Azpilicueta. Alors qu’ils avaient très bien tenu jusqu’ici, les locaux ont lâché prise suite à ce but.

Les futurs finalistes de la League Cup étaient plutôt chanceux de pouvoir mener à la pause. Kortney Hause avait fait la différence à la 43e, totalement contre le cours du jeu. Chelsea ayant eu l’emprise sur les débats durant toute la première mi-temps. Au final, le plus méritant l’a donc emporté dans cette partie.

En gagnant, l’équipe de Frank Lampard porte à cinq points son avance sur le cinquième, Manchester United. Les Blues sont bien partis pour disputer une deuxième fois de suite la Ligue des Champions. Villa, pour sa part, se retrouve dans de sales draps et menacé plus que jamais par la descente.