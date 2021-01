Aston Villa ferme son centre d'entraînement à cause du coronavirus

Aston Villa a été contraint de fermer son centre d'entraînement en raison de nombreux cas de coronavirus, comme le club anglais l'a lui-même publié sur ses chaînes officielles.

La COVID-19 continue de frapper durement le football anglais, et cette fois c'est Bodymoor Heath qui est touché. Le terrain d'entraînement d'Aston Villa a dû être fermé à quelques heures de la visite de Liverpool.

Les Reds se rendront à Aston Villa ce vendredi 8 janvier pour la FA Cup, un match qui est maintenant menacé et qui pourrait être suspendu.

"Un grand nombre de joueurs et de membres du staff de l'équipe ont été testés positifs après avoir été soumis à un test de routine lundi et immédiatement isolés. Une deuxième série de tests a été effectuée immédiatement et a donné encore plus de résultats positifs. L'entraînement de l'équipe avant le match du troisième tour de FA Cup contre Liverpool a été annulé vendredi", peut-on lire dans la déclaration officielle du club.