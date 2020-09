Aston Villa s'offre le MVP de Championship pour 36 millions d'euros

Aston Villa a annoncé ce mercredi le transfert d'Ollie Watkins, qui rejoint la Premier League pour la première fois de sa carrière à l'âge de 24 ans.

Auteur de 26 buts et 3 passes décisives en 50 matchs la saison passée en Championship sous les couleurs de Brentford, il a été nommé meilleur joueur de seconde division et va tenter sa chance en Premier League.

Un gros coup d'Aston Villa, qui fait d'Ollie Watkins le transfert le plus cher de son histoire, puisque l'Anglais rejoint le club de Birmingham pour une somme de 30.8 millions d'euros, et 5.5 millions en bonus.

"Je suis très heureux de rejoindre Aston Villa et de retrouver Dean Smith comme entraîneur principal. J'ai hâte de porter le fameux maillot ciel et grenat en Premier League. Je veux faire quelque chose de spécial ici et marquer des buts", a annoncé le joueur dans le communiqué officiel du club.