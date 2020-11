Avec 21 buts en C1, Mohamed Salah égale Steven Gerrard

Mercredi matin, les journaux de Liverpool n’auront que le nom de Diogo Jota en Une tant le nouvel attaquant est sur un nuage depuis son arrivée en provenance de Wolverhampton. Le Portugais s’est illustré avec un triplé face à l’Atalanta Bergame (5-0), trois jours après avoir offert la victoire aux Reds contre West Ham.

Mais la démonstration des Anglais en terres italiennes restera dans l’histoire du club. Non pas par le festival offensif mais par la réalisation de Mohamed Salah. Juste après le retour des vestiaires, l’Egyptien est venu mettre un coup de massue sur la tête des Bergamasques pour signer le 3-0.

Avec ce but, il est tout simplement devenu le co-meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en Ligue des Champions. Il égale Steven Gerrard et ses 21 buts dans la compétition et on peut largement penser que l’ancien de la Fiorentina prendra seul les commandes de ce classement très rapidement. De nouveau contre l’Atalanta, le 25 novembre prochain ?