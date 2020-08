Gasperini : "On pensait que le match était plié, c'est dur"

C'est ce qui s'appelle être passé à quelques minutes d'un exploit retentissant... Ce mercredi soir, l'Atalanta Bergame a longtemps pensé avoir décroché son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, avant de subir la révolte des Parisiens dans le temps additionnel (1-2).

"Le PSG a de bonnes probabilités de jouer la finale"

Renversés, les Italiens pourront nourrir des regrets, eux qui ont été fidèles à leurs principes dans ce quart de finale. Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, était forcément amer en conférence de presse après la rencontre. Selon lui, l'entrée de Kylian Mbappé a été un tournant dans ce match.

"C'est un match très difficile, très dur pour les deux équipes. Pour nous, évidemment, il y a beaucoup de remords d'avoir encaissé deux buts en fin de match. On pensait que le match était plié, c'est dur. Quand on a mené, on a plutôt bien géré", a d'abord expliqué le technicien transalpin.



"Mais l'entrée de Mbappé, combinée à la présence de Neymar, a changé les choses pour le PSG. Son entrée a donné une énergie au PSG qui était en train de perdre le match, cela a été fondamental de par ce qu'il a apporté. Le but de l'égalisation, surtout, nous laisse beaucoup d'amertumes. Le PSG a de bonnes probabilités de jouer la finale", a ensuite ajouté Gian Piero Gasperini. Si le scénario du match va forcément laisser des traces, l'Atalanta n'a absolument pas à rougir de son parcours...