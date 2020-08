Il a tenté, raté, mais n'a jamais lâché. Passeur décisif sur l'égalisation de Marquinhos en fin de rencontre, il a ensuite été récompensé. Bref, Neymar est tout simplement passé par tous les états ce mercredi soir, lors du quart de finale victorieux face à l'Atalanta Bergame (1-2). Finalement élu homme du match, le Brésilien a été le leader dont Paris avait besoin. Au micro de 'RMC Sport', l'ancien du FC Barcelone s'est félicité de la qualification de son équipe, déjà tourné vers la suite de la compétition.

"Oui c’est une belle nuit, mais difficile. L’Atalanta a bien joué toute la saison. On savait qu’ils allaient être agressifs, qu’ils allaient avoir des occasions. On a fait un bon match mais maintenant il va falloir se reposer car c’est un match qui a été dur mentalement, on a tout donné. On n’a jamais pensé à l’élimination, on a toujours pensé à la qualification et personne ne va m’enlever de la tête que je veux aller en finale", a prévenu le numéro 10 du PSG, plus déterminé que jamais.

"Il y a maintenant un autre grand match qui nous attend pour atteindre la finale. On est très content, on vit des choses très fortes dans ce groupe, on est une famille. Avec cet état d’esprit, on peut croire à la finale. On savait qu’on pouvait égaliser donc on n’a jamais baissé les bras. L’envie de gagner la C1 était là bien avant ce match et je vais tout donner pour qu’on y arrive", a ensuite ajouté Neymar. En demi-finale, le PSG affrontera le vainqueur du quart entre Leipzig et l'Atlético de Madrid.