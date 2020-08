Paisley voit quatre clés dans la rencontre

Séduisante, surprenante, mais aussi méconnue du grand public, l'Atalanta affronte le Paris Saint-Germain ce soir en quarts de finale de la Ligue des champions, dans un match sec. En France, le troisième de Serie A est probablement une énigme, il faut dire que les supporters de ce club y sont peu nombreux et les matches peu regardés. Consultant 'beIN Sports' et commentateur de la Serie A pour la chaîne, Grégory Paisley a vu cette équipe évoluer cette saison. Le défenseur passé par Paris entre 1996 et 2001 a dévoilé les clés de la rencontre dans une interview accordée à 'Le Parisien'.

"Si Mbappé avait été là à 100%. Il aurait pu les défoncer. Sa vitesse et sa profondeur peuvent tout changer. Il est le plan B puisqu'il ne peut pas être le plan A. En trente minutes, il peut tout renverser. Il n'y a aucune défense au monde qui peut lui résister. Tout dépend de son état de forme. Sa vitesse peut tout changer. En attendant, ce sera à Neymar de prendre ses responsabilités. En un-contre-un, il peut réaliser des différences énormes. C'est surtout par sa qualité de passe dans les trente derniers mètres qu'il peut fissurer le bloc de Begame. En cherchant Icardi, qui connaît bien cette équipe", a avancé Grégory Paisley.

"C'était vraiment le point de noir de l'Atalanta : l'animation défensive. Elle a réussi à trouver un certain équilibre. Elle est tellement portée vers l'avant que parfois elle s'oublie. Il y a beaucoup de dépassements de fonction dans cette équipe, à un niveau que j'ai rarement vu depuis que je suis dans le commentaire. Ce travail de compensation est bien réalisé depuis quelque temps et elle est plus hermétique. Elle a un bloc haut, avec des lignes serrées. Si Paris joue bien les coups, dans la profondeur, ça passe. Ils ne vont pas très vite derrière", a ajouté le consultant 'beIN Sports'.

Grégory Paisley a bien évidemment alerté sur le fameux pressing de l'Atalanta : "Le pressing de l'Atalanta étouffe l'adversaire. C'est toute la question pour le PSG : l'intensité. Tirer des enseignements des deux finales de Coupe est impossible. L'Atalanta est là pour faire le jeu, s'installe dans le camp de l'adversaire et harcèle sans arrêt. C'est impressionnant. Elle tient tout le match. On croit qu'elle va avoir des trous d'air et il n'y en a pas tant que ça".

"Comment trouver la justesse dans la ressortie du ballon ? Le PSG va recevoir des vagues sans arrêt. Solution : Paris met le pied sur le ballon et ne subit plus le pressing. C'est au PSG d'inverser le rapport de forces. De toute façon, c'est à l'équipe parisienne de faire la différence. C'est normalement sa force. C'est bien de se méfier de l'Atalanta, mais il ne faut pas la craindre. Paris doit jouer avec ses forces", a conclu l'ancien défenseur.