"Je pense que l'Atalanta peut aller jusqu'au bout"

Séduisante, surprenante, l'Atalanta a vu une pluie d'adjectifs flatteurs lui être destinée cette saison. Il faut dire que l'équipe de Gasperini, troisième de Serie A, a régalé sur le terrain avec un jeu tourné vers l'offensive mais a aussi obtenu des résultats historiques avec une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Outsider face au PSG, l'Atalanta espère très certainement jouer le trouble fête la semaine prochaine à Lisbonne lors du Final 8.

Prêté par Nice à l'Atalanta cette saison, Adrien Tameze ne sera pas de la partie. Le milieu de terrain français a été contraint de rentrer à Nice afin de préparer la saison prochaine. Mais Adrien Tameze garde un très bon souvenir de son passage en Serie A, et surtout, il a confié dans les colonnes de 'Le Parisien' qu'il voit l'Atalanta bien figurer lors de la phase finale de la Ligue des champions : "L'Atalanta peut aller jusqu'au bout ! Cette année, il n'y a pas de confrontation aller-retour. C'est une opportunité pour tout le monde. Et cette partie de tableau est beaucoup plus ouverte...".

Le milieu de terrain appartenant à Nice prévient le PSG qu'il faudra être très solide défensivement sous peine d'être puni : "Contre Paris, l'Atalanta jouera sans pression. Elle n'ira pas pour tout fermer, en jouant à onze derrière, ce n'est pas dans l'esprit de l'équipe. Elle a ses chances et elle va se battre pour gagner ce match. Quel que soit l'adversaire, l'équipe joue comme d'habitude, sans crainte, libérée car elle sait qu'elle aura des occasions de marquer".

Adrien Tameze a présenté cette équipe de l'Atalanta pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore : "Ce sont les grosses individualités pleines de talents : Papu Gomez ou Duván Zapata, même au milieu Remo Freuler… Franchement je ne connaissais pas les joueurs, mais en les côtoyant au quotidien, j'ai vu les qualités de chacun et, croyez-moi, il y a du très bon niveau! Et puis, bien sûr, si l'équipe tourne aussi bien, c'est grâce à la patte du coach. Gian Piero Gasperini est très fort pour tirer le maximum du potentiel de chaque joueur. C'est ce qui fait que ça fonctionne, que ça défend et attaque aussi bien".

"Gasperini ne ressemble à aucun entraîneur que j'ai eu jusqu'ici. Il a son truc à lui. C'est quelqu'un de plutôt ferme, avec des idées bien arrêtées. Il est très pointilleux sur le plan tactique, très précis dans la manière dont il veut voir l'équipe défendre ou attaquer. Il est ferme, crie beaucoup sur le bord du terrain, que ce soit en match ou à l'entraînement. Mais il discute beaucoup, il délire parfois aussi avec les joueurs, c'est ce qui est bien. Ce n'est pas un tyran, loin de là. En fait, il obtient ce qu'il veut des joueurs grâce à son bon management", a conclu le milieu de terrain. Le PSG est prévenu, il faut se méfier de l'Atalanta.