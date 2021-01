L'Athletic vient à bout du Barça et remporte la Supercoupe

Cette fois-ci avec Messi dans son onze, le Barça se battait pour remporter son premier titre avec Koeman, face à des Basques en forme qui venaient tout juste d'éliminer le champion en titre. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les Catalans.

Cette belle finale a eu du mal à se lancer. Un début de match très fermé entre deux équipes qui ont tardé avant de nous offrir des premiers frissons.

Mais c'est Antoine Griezmann qui a débloqué la rencontre. Après 40 minutes de jeu, Jordi Alba sert Leo Messi dans la surface. L'Argentin reprend mais sa frappe est détournée. Antoine Griezmann, qui suivait l'action, frappe à son tour et envoie cette fois-ci le ballon au fond des filets (40e, 1-0).

La joie est de courte durée pour les Blaugrana. Deux minutes plus tard, De Marcos se faufile dans la surface après une magnifique ouverture d'Iñaki Williams, et trompe Ter Stegen. Les deux équipes étaient de nouveau à égalité avant de rentrer aux vestiaires.

Après la pause, Leo Messi est le premier à inquiéter Bilbao avec un coup franc qui passe juste au-dessus (53e). Mais les Basques ne lâchent rien et pensent reprendre l'avantage, sur coup franc eux aussi. Tiré par Muniain, le coup franc trouve la tête de Raúl García, qui envoie le ballon dans les filets. Mais le but de Raúl García est annulé par la VAR pour une position de hors jeu (58e).

Pour la deuxième fois de la soirée, c'est finalement Antoine Griezmann qui croit délivrer les Blaugrana. Ousmane Dembélé trouve Jordi Alba, qui centre au sol pour Griezmann. Le Français est au premier poteau et déclenche une frappe croisée qui trompe Unai Simon (77e, 2-1).

Le Barça contient bien les tentatives de Bilbao, et est même proche de tuer le match après une contre-attaque menée par Dembélé. Mais encore une fois, Bilbao ne lâche rien et parvient à égaliser, quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Sur un nouveau coup franc de Muniain, Villalibre se jette pour conclure devant Ter Stegen, et décrocher les prolongations (2-2, 90e).

C'est seulement quelques minutes après le début des prolongations qu'Iñaki Williams fait exploser de joie le banc basque. D'une magnifique enroulée qui termine en plein dans la lucarne de Ter Stegen, l'attaquant permet à Bilbao de prendre l'avantage, et de faire un énorme pas vers le titre (94e, 2-3).

Le Barça n'y arrive plus et ne parvient pas à rattraper les Basques, qui filent droit vers le titre. Les hommes de Ronald Koeman terminent sur une très mauvaise note et voient Leo Messi perdre son calme face à Villalibre. Après révision de la VAR, le capitaine argentin prend son premier carton rouge sous les couleurs du Barça et quitte les siens pour les dernières secondes du match.

Après le Real Madrid, c'est donc du FC Barcelone que l'Athletic Bilbao se débarrasse, pour remporter la troisième Supercoupe d'Espagne de son histoire (1984, 2015 et 2021). Les 'Leones' remportent leur premier titre depuis 2015, en attendant de pouvoir disputer la finale de Coupe du Roi 2020 contre la Real Sociedad, en avril prochain.