L'incroyable retourné acrobatique de Giroud

Un éclair de génie. C'est ce qu'il fallait pour illuminer cette triste rencontre. Et encore une fois pour les Blues, le héros se nomme Olivier Giroud. Le champion du monde 2018, titularisé par Thomas Tuchel, a inscrit le seul but du match. Et quel but : un somptueux retourné acrobatique dont il a secret et qui n'a laissé aucune chance à Oblak.

Mais Giroud fut privé de la joie du buteur à cause de la VAR. L'attaquant français était-il hors-jeu ? Non ! Un joueur de l'Atlético l'avait remis en jeu. Entre le but (68e) et sa validation, il s'écoula quatre minutes !