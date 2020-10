Simeone félicite Joao Felix après son très bon match

Balayé par un Bayern Munich tenant du titre en ouverture (0-4), l'Atlético de Madrid avait un honneur à sauver, mardi soir, face au RB Salzbourg. Si les Colchoneros ont renoué avec le succès, cela n'a toutefois pas été une mince affaire. D'abord menés au score, les Espagnols ont été sauvés par le talent de leur pépite Joao Félix.

"Les résultats vont finir par apparaître et on fera de grands matches"

Auteur d'un doublé salvateur, le Portugais a permis à l'Atlético de décrocher son premier succès de la saison en Ligue des Champions. En guise de récompense, l'ancien du Benfica Lisbonne a eu droit aux compliments de son entraîneur, Diego Simeone. "C'est sûrement son match le plus complet, au vu de l'importance de cette rencontre. Mais il avait déjà joué beaucoup de matches à un excellent niveau. La différence, c'est qu'aujourd'hui il a été constant pendant 90 minutes. Et évidemment, cela nous donne plus de possibilités en attaque", s'est félicité l'Argentin face aux médias après la rencontre, avant de revenir en détails sur le déroulement de la rencontre.

"Je trouve que nous avons fait une très bonne première période. Le score à la mi-temps, qui était de 1-1, ne reflétait pas trop le match. Nous avons eu des occasions à la fin de la première période. C'est dommage que nous ayons encaissé ce but (40e). Et ils nous ont à nouveau fait mal dès le début de la seconde période. Nous n'étions pas vraiment dans le match pendant 10 ou 15 minutes. Salzbourg a fait un bon match, avec beaucoup d'intensité, comme nous nous y attendions. Heureusement, l'équipe a bien réagi de manière collective", a ainsi analysé Diego Simeone. Humiliés par le Bayern, les Colchoneros sont parvenus à vite rebondir. Idéal après une telle débacle...