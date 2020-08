Oblak répond aux rumeurs de transfert de Chelsea

Le gardien de l'Atletico Madrid, Jan Oblak, a évoqué les rumeurs d'un éventuel transfert à Chelsea, insistant sur le fait que "il y aura du temps pour parler" de son avenir après la campagne de la Ligue des champions. Oblak s'est imposé sans doute comme l'un des meilleurs gardiens de but du football européen depuis son arrivée pour 16 millions d'euros en provenance de Benfica en 2014. Le joueur de 27 ans a accumulé 256 apparitions pour l'Atletico Madrid au total, les aidant à remporter la Ligue Europa et la Super Coupe de l'UEFA, tout en participant à une finale de la Ligue des champions.

Chelsea aurait identifié Jan Oblak comme une cible de transfert prioritaire dans le but de recruter un nouveau gardien de premier choix, l'avenir de Kepa Arrizabalaga au club étant très en suspens. Les Blues ont déboursé une somme record de 72 millions de livres sterling pour amener l'Espagnol à Stamford Bridge après le départ de Thibaut Courtois au Real Madrid en 2018, mais il n'a pas été à la hauteur des attentes en Premier League.

Oblak a été interrogé sur l'intérêt de Chelsea avant le quart de finale de la Ligue des champions de l'Atletico avec le RB Leipzig jeudi, et a admis qu'il serait prêt à discuter de son avenir lorsque la saison en cours arrivera à son terme. "Ce n’est pas le moment pour ça, maintenant c’est Leipzig", a déclaré l’international slovène dans un entretien à AS. "Je reviendrai sur la saison lorsque le dernier match sera terminé et, espérons-le, nous aurons encore trois matchs à jouer".

"Ensuite, il y aura du temps pour parler. Mais d'abord, Leipzig. J'ai vraiment hâte d'y être", a conclu le Slovène. Jan Oblak a parlé des espoirs de l'Atletico Madrid de mettre un terme à leur attente de gloire européenne après deux douloureuses défaites finales sous Diego Simeone : "A l'Atletico, tout le monde mérite une Ligue des champions, nous tous qui sommes ici le méritent, mais j'espère que notre moment est venu".

"C'est difficile de penser au-delà de ce match, il faut battre Leipzig et ensuite regarder d'autres choses. Mais je ne pourrais pas être plus heureux pour moi, pour l'équipe et pour tout l'Atletico si nous gagnons cette Ligue des champions", a ajouté Oblak. L'Atletico Madrid a terminé troisième de la Liga cette saison, mais n'a jamais vraiment été dans la course au titre alors que son rival local, le Real Madrid, a terminé avec 17 points d'avance sur eux au classement pour remporter le trophée pour la 34ème fois de leur histoire.

Oblak a exprimé sa conviction que le club devrait viser plus haut que simplement obtenir une qualification en Ligue des champions, tout en déplorant à quel point les hommes de Simeone ont pris du retard sur le Real et Barcelone : "Il y a le but du club et ce dont il a besoin, se qualifier pour la Ligue des champions, et puis il y a ce que j'avais dans la tête, mon espoir", a déclaré le portier de l'Atletico. "C’était de rivaliser davantage avec le Barça et le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, mais ce n’était pas possible. L’objectif du club a été atteint, mais mes espoirs ne l’ont pas été".