Suarez et Diego Costa "peuvent jouer ensemble", assure Simeone

"Bien sûr qu'ils peuvent jouer ensemble. L'important est que tous les deux nous apportent leur fougue", a déclaré Simeone en conférence de presse, à propos des deux joueurs au fort tempérament mais qui n'ont pas le même profil.

"Ils sont différents, Diego est plus un joueur de côté qui offre beaucoup de décalages", a expliqué Simeone. "Suarez est plus un joueur de petits espaces et de surface, avec un bon jeu dos au but", a ajouté le technicien argentin, ravi de l'attitude de l'attaquant uruguayen depuis son arrivée vendredi dernier.

Luis Suarez a réussi ses débuts avec l'Atleti dimanche au stade Metropolitano face à Grenade en inscrivant un doublé (6-1) après être entré en fin de match à la place de Diego Costa.

"Nous vivons avec lui depuis qu'il est arrivé. Il a une très grande humilité pour un joueur de son rang et de son histoire. Il est venu avec l'humilité et le désir de montrer à quel point il peut être important sur le terrain et dans la vie du groupe", a souligné "El Cholo" à la veille du match de Liga contre Huesca.