Atlético, un leader solide en une statistique

Après 10 journées de Liga, l'Atlético est leader du championnat, deux points devant la Real Sociedad. La Sociedad se déplace demain sur la pelouse d'Alavés et comptera deux matchs d'avance sur l'Atlético à l'issue de la rencontre.

Les Colchoneros, actuel leader du championnat, a remporté aujourd'hui son 8e match de la saison grâce à des réalisations de Thomas Lemar et Llorente.

Et si les hommes de Simeone se retrouvent aussi haut au classement cette saison, c'est également grâce à une très solide défense.

En effet, l'Atlético n'a concédé que deux buts lors de ses 10 premiers matchs de championnat. Au cours de l'histoire de la Liga, une seule équipe avait réussi une telle prouesse, le Deportivo la Corogne lors de la saison 1993/94.

