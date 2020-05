"Attendons de voir si les championnats vont aller au bout ou pas"

Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, qui a terminé la saison de Ligue 1 à la 6ème place avec 41 points, s'est exprimé sur l'arrêt du championnat en France.

Des pays gravement touchés par le Covid-19 envisagent de reprendre, tandis que l’Allemagne a déjà relancé son championnat.

"On se focalise sur l'Allemagne mais n'oublions pas que la pandémie là-bas n'a jamais, et de loin, atteint le niveau de la France et du sud de l'Europe, a répondu le patron de Reims dans 'L’Equipe.'

"On parle de reprise, mais attendons de voir si ces championnats vont aller au bout ou pas. En Angleterre, on commence à entendre des voix s'élever contre la reprise. Je ne suis pas devin mais il me semble que le virus continue de circuler. La vie a repris, et je m'en félicite, mais on a tous des masques dans la rue. Il faut rester prudent."