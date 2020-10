"Au Bayern, il y avait des jeux et des repas après les matchs, ici on fait les choses mieux"

Tout le monde sait que Toni Kroos est totalement intégré au Real Madrid. Il est l'un des piliers du vestiaire et semble aimer la façon dont les choses sont gérées à Madrid.

Dans 'Einfach mal Luppen', un podcast qu'il tient avec son frère, il est revenu sur les différences avec le Bayern.

"Avec le Real Madrid, on rentre chez nous juste après le match. C'était différent au Bayern, c'était interminable. Il y avait toujours un diner et des jeux après les matches à l'extérieur. On en a pas forcément envie, c'est ennuyant. Je préfère commet on fait les choses ici.