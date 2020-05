"Au dÃ©but, tout se passait bien Ã  l'Inter, mais aprÃ¨s Mancini m'a humiliÃ©"

Luis Figo a vécu la fin de sa carrière à l'Inter Milan, où il avait débarqué avec un certain âge, ne pouvant pas démontré l'étendue de son talent en Italie.

Dans un échange en direct avec Fabio Cannavaro, l'ancien joueur du Barça et du Real Madrid a reconnu qu'il a rencontré un gros problème en Italie : Roberto Mancini.

"Au début, tout allait bien à l'Inter, et après j'ai eu une mauvaise expérience avec lui. Très mauvaise sur le plan humain, Mancini a été une des personnes qui m'a le plus humilié dans ma carrière", a expliqué le Portugais.

"J'ai souffert. Je n'avais plus 20 ans, j'en avais 34 ou 35. Et j'ai dû vivre des situations que je n'aurais jamais dû vivre", a continué l'ancien du Real.

"Ce n'était pas une question de jouer plus ou moins, à 34 ans tu sais que cela peut arriver. T'envoyer à l'échauffement 85 minutes et jouer trois petites minutes pour voir si tu exploses... ça ce n'est pas normal. Il a manqué de respect et d'éducation. Notre relation n'a plus été la même après", a conclu Figo.