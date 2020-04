"Au match aller, nous avions dÃ©jÃ  eu de la chance"

Il y a des matches qui restent marqués à vie, et ce Real Madrid-Ajax semble tristement inoubliable pour Gareth Bale.

L'attaquant gallois s'est rappelé des deux matches contre les Néerlandais dans un échange partagé par 'BT Sport'.

"Pour être honnête, au match aller nous avions eu de la chance de gagner", a rappelé Bale.

"Au match retour, ils ont fait un grand match et ont surpris tout le monde", a poursuivi le Gallois, sur le 1-4 du Bernabéu.

