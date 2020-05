Au moins 8 employÃ©s de Flamengo ont Ã©tÃ© testÃ©s positifs au COV-19

Selon 'GloboEsporte', jusqu'à huit employés de Flamengo ont été infectés par le COVID-19, après que les médias brésiliens aient divulgué les premiers résultats des tests à la première équipe.

Il semble que les résultats des tests du coronavirus aient commencé à être publiés parmi les fonctionnaires du département du football, et ils ont donc fait l'objet de fuites dans la presse locale.

La procédure comporte trois tests afin que le résultat soit le plus précis possible (deux tests sanguins et un test de sécrétion respiratoire). Les employés informés qui ont été testés positifs seront suivis jusqu'à ce qu'ils commencent à être testés négatifs.

Lundi dernier, Jorginho, le légendaire masseur du club avec COVID-19, est mort à l'âge de 40 ans. Une situation très compliquée à la veille du retour à l'activité individuelle dans les établissements.