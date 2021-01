"Au Real Madrid, il manque un but par match sans Cristiano Ronaldo"

Jorge Valdano a parlé dans 'El Transistor', de 'Onda Cero', et a analysé les problèmes d'attaque que le Real Madrid a montré ces derniers mois.

Pour lui, ancien entraîneur et ancien joueur merengue, la plupart des problèmes persistent depuis le départ de Cristiano Ronaldo du club en 2018.

"Depuis le départ de Cristiano, il manque un but par match au Real Madrid, maintenant il n'y a plus de spécialistes des buts", explique un Valdano qui se demande pourquoi l'équipe change autant d'un match à l'autre : "Elle a un visage pour les grandes occasions et un autre pour les plus petites."

L'Argentin n'a pas négligé les débuts en Allemagne d'un Luka Jovic qui a triomphé pour son retour au pays où il s'était fait remarquer après avoir vécu des moments difficiles à Madrid. "Ça n'a pas marché en plus d'un an, ce n'est pas facile de jouer pour le Real Madrid", explique-t-il, avant de se concentrer sur Odegaard : "Nous ne savons pas ce qui ne va pas chez lui. Il a été blessé et n'a pas eu d'autre chance."

Enfin, Jorge Valdano a donné son avis sur deux autres noms importants du club merengue, Eden Hazard et Erling Haaland. Concernant le Belge, il regrette "ses malheurs", bien qu'il apprécie qu'Asensio se développe. En ce qui concerne le Norvégien du Borussia Dortmund, éventuel futur transfert du Real Madrid, il a montré son amour pour le géant : "Il est dans une catégorie supérieure, c'est une machine, il montre des choses que l'on ne voit pas dans le monde du football. Il a un pouvoir énorme, c'est un joueur qui m'enthousiasme beaucoup."