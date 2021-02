"Au Real Madrid, il y a beaucoup de pression"

Arrivé en 2019 comme le grand espoir du football brésilien en provenance de Flamengo, Vinicius Junior a vécu des hauts et des bas au Real Madrid et a toujours un temps de jeu irrégulier en Espagne.

Cependant, le jeune ailier de 20 ans ne baisse pas les bras et sait qu'il doit continuer de se battre pour prouver ce qu'il vaut dans une équipe aux exigences élevées comme le Real Madrid.

Dans des déclarations pour 'TNT Sports' au Brésil, l'international de la Seleçao brésilienne a évoqué les difficultés de la saison actuelle avec l'équipe merengue, sans public : "C'est toujours très compliqué de jouer sans fans et c'est un peu difficile de s'y habituer. La saison dernière, nous avons réussi à gagner de nombreux matches grâce à notre physique et notre technique. Cette saison sans jouer au Bernabéu est un peu compliquée, les autres équipes ne jouent pas en présence de notre public et la pression est différente."

"Il y a des hauts et des bas dans la saison et nous devons être préparés et forts mentalement. A Madrid, il y a beaucoup de pression pour tous les joueurs et nous devons être concentrés pour garder la tête froide afin de continuer à poursuivre nos objectifs", a assuré un Vinicius déterminé.

"Vini" assure avoir confiance en son club, et s'est montré reconnaissant envers Florentino Perez pour son soutien : "J'ai 100% confiance en mon club le Real Madrid, en Zidane, en tous les joueurs qui sont ici. Je suis heureux et satisfait de cela et je veux continuer à aider le Real Madrid et mettre le club là où il devrait toujours être. (...) Le président me dit qu'il est mon plus grand fan et cela me donne beaucoup de confiance."

"J'ai des responsabilités sur et en dehors du terrain, mais je dois m'amuser quand je joue. Je suis sur le point d'atteindre les 100 matches avec le Real [98 matchs joués, NDLR]. J'atteins ce cap si jeune en étant l'un des trois joueurs avec le plus de matches au club à 20 ans. Je suis heureux et concentré sur ce que je fais ici en étant à l'écoute de toutes les personnes qui veulent m'aider. Je veux atteindre les 200, 300 matches voire plus avec le Real Madrid", promet Vinicius.

Enfin, il a aussi évoqué sa situation cette saison (29 matchs, 3 buts, 3 passes décisives) : "Je suis content des derniers matches que j'ai joués. (...) Je deviens peut-être plus mature. Je choisis les bons gestes et j'essaie d'aider l'équipe d'une autre manière."