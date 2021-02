"Au Real Madrid, on m'a prévenu le dernier jour de mercato que je devais partir"

Le milieu de terrain Royston Drenthe, devenu l'un des plus grands espoirs du football néerlandais, maintenant âgé de 33 ans et qui a signé pour un club de Murcie, en Espagne, il y a quelques jours, s'est souvenu de sa signature pour le Real Madrid en 2006. Il s'est également souvenu du moment où il savait, fin 2009/2010, qui devait être prêté (à Hercules). José Mourinho était l'entraîneur.

"Quand je suis arrivé, je n'avais que 20 ans. Au début, ils m'ont fait confiance. Mais le Real Madrid est un très grand club, avec de grands joueurs et qui ne convenaient tous dans le onze de départ. Même avec José Mourinho, au début de la pré-saison 2010, quand il est arrivé, il comptait sur moi, mais la veille de la fin du marché d'été, il m'a appelé et m'a dit qu'il devait me prêter. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit que c'était une décision de (Jorge) Valdano", a déclaré le Néerlandais, As.