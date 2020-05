Au tour de Lewandowski

Tous les regards sont tournés vers la Bundesliga, et pour cause. Les stars sont de sortie, et la première journée a été marquée par le carton du Borussia Dortmund sur sa pelouse, contre Schalke 04. Lors de la rencontre, le nom d'Erling Haaland est une nouvelle fois ressorti : le Norvégien a été impliqué sur trois des quatre buts de son équipe.

Dix buts en neuf matches, c'est le bilan hallucinant du jeune prodige norvégien, qui marche sur l'eau depuis son arrivée en Allemagne l'hiver dernier.

Un autre grand buteur fait son retour à la compétition ce dimanche, Robert Lewandowski. En déplacement avec le Bayern Munich sur la pelouse de l'Union Berlin, le Polonais "doit" répondre à Haaland pour démontrer qui est le patron du but en Bundesliga.

De plus, Timo Werner n'a pas trouvé le chemin du but lors de la rencontre contre Fribourg à la Red Bull Arena, et Lewandowski peut prendre un peu plus ses distances avec l'Allemand.

Le Polonais, qui ne joue pas depuis le 25 février et le match de Ligue des Champions contre Chelsea, aura à coeur de faire trembler les filets à nouveau, pour atteindre le record de Gerd Müller de 40 buts dans une saison. C'est à son tour de jouer.