Selon le 'Daily Mail', Aubameyang a reçu une amende du club et a été réprimandé par Arteta après le match de Premier League entre Arsenal et Tottenham parce qu'il est arrivé en retard. Une fois le match terminé, le technicien a fait comprendre que son joueur est important et qu'il continuera à l'être.

"Je suis très heureux et fier de la façon dont nous avons joué aujourd'hui et je suis très heureux parce que je sais ce que cela signifie pour le club et les supporters, c'est dommage qu'ils (les fans) n'étaient pas ici avec nous, mais je pense qu'ils seront heureux à la maison", a-t-il commencé par déclarer, plutôt en termes généraux.

"Nous gérons les situations au jour le jour, cela étant fait et, maintenant, nous passons à autre chose. Nous savons combien Aubameyang est important pour nous et continuera à l'être. C'est tout, pas d'autres commentaires à ce sujet", a-t-il déclaré, concentré sur la situation du joueur.

Il est probable que, peu à peu, cet épisode sera oublié. Aubameyang est l'un des fleurons d'Arsenal, non seulement cette saison, mais en général, et il aura l'occasion de continuer à montrer pourquoi il est tenu en si haute estime.