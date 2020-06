Aubameyang, l'aubaine qui pourrait coÃ»ter cher ?

Il est le deuxième meilleur buteur de la Premier League, avec 17 buts, soit autant que Salah et un de plus qu'Agüero. Il a une autre année de contrat avec Arsenal et cet été il pourrait être sur le départ.

Aubameyang pourrait être une vraie aubaine lors du prochain mercato estival. Sa valeur marchande n'est que de 30 millions d'euros. Il est un attaquant expérimenté, et trouve souvent le chemin des filets. Mais il pourrait avoir un effet d'aubaine qui coûte cher.

Le Gabonais n'est pas donné à tout le monde. Oui, il n'est peut-être pas cher dans le marché des transferts, mais il a un salaire très élevé.

Mais outre le salaire, il y a un autre gros problème avec Aubameyang, son âge. Il a plus de trente ans, et bien qu'il semble être encore en forme, il est toujours risqué de miser sur un joueur de 31 ans.