Aubameyang, le joueur le mieux payé d'Arsenal

Après la vitoire contre Liverpool lors de la Community Shield (1-1, 5 tab 4), l'international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, était resté très évasif sur son avenir chez les Gunners : "Nous verrons. Nous verrons dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous remportons le trophée. Nous nous améliorons et oui, il y a encore du travail à faire mais nous sommes vraiment heureux et c'est une période vraiment excitante au club."

Sous contrat jusqu'en 2021, Aubameyang va bien signer un nouveau contrat avec Arsenal. Auteur de 54 buts en 85 matches avec les canonniers, Aubameyang deviendrait même le joueur le mieux payé du club.

Le 'Telegraph' évoque ce jeudi que l'ancien de Dortmund et de Saint-Étienne, recevra une jolie revalorisation salariale. Le gabonais percevra environ 277 000 euros par semaine avec divers bonus. Le salaire de l'attaquant devrait dépasser celui de Mesut Özil, qui touche actuellement 18 millions d'euros par an. 'The Athletic' parle d'une officialisation "imminente".