Aubameyang n'apprécie pas les critiques de Kroos sur ses célébrations

Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas de ceux qui se taisent, ni de ceux qui se laissent manquer de respect. Pour cette raison, le Gabonais a décidé de répondre aux critiques de Toni Kroos.

Dans le podcast qu'il anime avec son frère, intitulé "Einfach mal Luppen", Toni Kroos avait critiqué les joueurs qui s'amusent à célébrer leur buts par des danses, des masques, ce qui vise des joueurs comme Antoine Griezmann ou Aubameyang.

"Les danses, les chorégraphies, ce sont des idioties, je ne fais pas ça."

Le Gunner a répondu sur Twitter à ces critiques, en montrant le dessin d'un jeune Londonien le réprésentant, accompagné d'un message:

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk and don’t Forget #maskon #staysafe bis https://t.co/J4ZF1XGlsU