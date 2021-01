Aubameyang rassure les fans sur son absence

De nouveau absent des terrains lors de la rencontre des Gunners contre Southampton, Pierre-Emerick Aubameyang a provoqué l'inquiétude des supporters de son club.

Son entraîneur, Mikel Arteta, lui avait apporté son soutien et lui avait dédié la victoire contre les Saints mardi soir. Aujourd'hui, l'attaquant s'est exprimé sur les raisons de son absence.

"Merci à tous pour vos messages et vos appels lors des derniers jours. Ma mère a quelques problèmes de santé et je devais être à ses côtés. Elle va mieux et je serai de retour à la maison ce soir", a expliqué l'international gabonais.

"Je suis reconnaissant envers les médecins et les infirmières qui l'ont aidé dans cette épreuve. Et merci à la famille d'Arsenal pour tout l'amour apporté hier. Je suis plus que jamais déterminé à faire en sorte que notre bonne passe continue", a-t-il ajouté.