Aubameyang rÃ©cidive : amende du club et colÃ¨re d'Arteta

Avec Mikel Arteta, ça a peu d'importance que vous soyez la star de l'équipe, celui qui casse la baraque. Aubameyang en a fait l'expérience lors du match contre Tottenham Hotspur. Il est arrivé en retard pour la convocation de l'équipe d'Arsenal et, en guise de punition, il a été laissé sur le banc alors qu'il devait être titulaire.

Le 'Daily Mail' rapporte également que le club lui a infligé une amende car ce n'était pas la première fois. S'il est vrai que, avec le salaire élevé que le joueur reçoit, il ne ressentira pas vraiment cette amende, elle sert de rappel pour lui faire savoir que, du conseil d'administration, cette attitude n'est pas vue d'un bon œil.

La source précitée ajoute que son entraîneur lui a passé un savon après le match face aux hommes de José Mourinho. Probablement, cela lui indiquerait que, même s'il fait partie des meilleurs de l'équipe, il doit remplir les obligations de tout travailleur : être à l'heure.

Cela ne sera bientôt plus qu'une anecdote dès lors qu'Aubameyang aura regagné la confiance de Mikel Arteta. Pour sa qualité et ses buts, il devra être un peu plus discipliné pour éviter ce genre de situation qui ternit un peu son image.