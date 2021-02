Aubameyang reprend l'entrainement avec Arsenal

Arsenal a confirmé que Kieran Tierney manquera le match de Premier League de mardi avec les Wolves, mais les Gunners ont été renforcés par le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l'entraînement.

Tierney a raté le match nul d'Arsenal contre Manchester United à l'Emirates Stadium samedi en raison d'un souci au mollet droit, et Mikel Arteta a révélé lors de sa conférence de presse lundi que la jeune pépite écossaise n'était pas revenue à l'entraînement avec le reste de l'équipe.

"Ils n’ont pas encore pu s’entraîner avec nous, donc je pense que ce sera vraiment difficile pour eux", a déclaré Arteta à propos de Tierney et Bukayo Saka. "Je ne sais pas, nous allons essayer jusqu'à la dernière minute - voir comment ils se sentent."

Saka, qui a également raté le match contre les Red Devils, est en lice pour affronter les Wolves mardi après son retour à l'entraînement, mais Tierney ne participera pas au match. "Kieran continue d'être examiné pour sa gêne au genou droit", a déclaré le club dans un communiqué. "Il n'est pas disponible pour le match de mardi. Bukayo Saka a raté le match de samedi avec une douleur à la hanche. Bukayo est maintenant revenu à l'entraînement complet et sa disponibilité sera évaluée avant le match de mardi."

Aubameyang n'a pas joué pour les Gunners depuis sa mise à l'écart de l'équipe à la veille du match de FA Cup contre Southampton le 23 janvier. Il a ensuite été révélé que la mère de l'international gabonais était tombée malade.

L'attaquant a déclaré au milieu de la semaine dernière qu'il était rentré chez lui et espérait rejoindre bientôt l'équipe, mais il a raté le match de United au milieu de discussions sur le fait qu'il devait être mis en quarantaine après avoir quitté la bulle d'Arsenal. Le retour à l'entraînement d'Aubameyang indique qu'il a produit des tests de coronavirus négatifs et est en lice pour le déplacement chez les Loups.

Dani Ceballas et Pablo Mari, quant à eux, se sont débarrassés de leurs blessures au mollet et sont en lice pour jouer. Quant à la recrue hivernale, Mat Ryan, est toujours aux prises avec un problème de hanche et ne pourra pas s'asseoir sur le banc pour suppléer le gardien de premier choix Bernd Leno.

Le match nul avec United a permis à Arsenal de remonte à la 10e place du classement, à huit points de Leicester, qui occupe actuellement la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.