Aucune excuse pour Courtois

Le Real Madrid est tombé à la maison face à la modeste formation de Cadix (1-0) samedi soir. Le club merengue avait beaucoup de blessés et Zinedine Zidane a dû aligner un onze expérimental et faire pas moins de 4 changements au repos.

Karim Benzema a touché la barre en seconde période, mais le Real s'est finalement incliné. L'international belge Thibaut Courtois n'a avancé aucune excuse pour la performance médiocre de sa formation et a admis que l'équipe devait faire son autocritique avant la Ligue des Champions et le Clasico qui se profile face au Barça en Liga.

"Ce n’est pas facile à expliquer, et nous devrons en parler entre joueurs", a-t-il déclaré lors d’une interview d’après-match avec 'Marca'. «Nous ne nous sommes pas entraînés avec tous les joueurs à cause de la trêve internationale, mais ce n'est pas une excuse. La défaite est toujours bonne pour vous réveiller et vous remettre au travail. Maintenant, nous devons jouer et battre le Shakhtar et aller au Camp Nou avec confiance", a-t-il tonné.