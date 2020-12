"Aucune excuse, on a pas la bonne attitude"

Andrea Pirlo était en colère en conférence de presse après la lourde défaite de la Juventus face à la Fiorentina sur le score de 0-3. L'entraîneur s'est expliqué.

"Il n'y a pas d'excuses, on a pas la bonne attitude et voilà ce qui arrive. Je crois que certains pensaient déjà aux vacances et ne pensaient plus au match. C'était sur de perdre avec cette mentalité."

Pirlo a également évoqué le match contre Naples qui avait été annulé puis finalement rejoué. Pour l'ancien joueur, il n'y a aucun problème : "Je n'ai aucun problème à affronter Naples."