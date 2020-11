Augustin Sidy Diallo, président de la Fédération ivoirienne, est décédé

Âgé de 61 ans, le patron du football ivoirien, Augustin Sidy Diallo, est décédé de la COVID-19.

Pour le séléctionneur national, Patrice Beaumelle, c'est une terrible nouvelle : "J'avais mangé avec lui, il y a quelques jours et il était en pleine forme. Il était venu avec nous en octobre en Belgique aussi. Il était très positif. Je l'ai même eu au téléphone au retour de Madagascar (le 17 novembre) et ça allait très bien. On devait se voir car je lui avais dit que je devais venir pas loin de chez lui. C'est un moment terrible, c'était un super mec qui méritait d'être connu. Un homme de coeur qui adorait le foot."

Idem pour Hervé Renard : "Je suis sans voix. C'était un monsieur en or, un mec top qui a fait beaucoup de bien au foot ivoirien. C'est vraiment terrible..."