Présent en conférence de presse ce mercredi avant le déplacement en Belgique, Jorge Jesus, l'entraîneur du Benfica, a été invité à commenter l'incident raciste survenu mardi soir lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Istanbul.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé ni ce qui a été dit. Aujourd'hui, le racisme est très à la mode. En tant que citoyen, j'ai le droit de penser à ma façon (...) Et tout ce qui est dit contre une personne noire est du racisme, mais la même chose pour une personne blanche ne l'est plus", a-t-il notamment déclaré.

Des déclarations qui risquent forcément de faire parler...