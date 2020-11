Aulas éloigne un départ de Memphis dès cet hiver

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait quitter son club dès cet hiver. Lui qui semblait tout proche de rejoindre le FC Barcelone l'été dernier n'a pas ecarté cette possibilité au micro de 'Téléfoot' dimanche dernier.

À contrario, Jean-Michel Aulas, son président, en a la certitude, l'international néerlandais finira la saison à Lyon.

"Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (NDLR : jusqu'au terme de son contrat). J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir. (...) Il faut absolument réussir la saison. On a mal démarré, mais on est en capacité d’aller plus haut, donc il va rester", a déclaré le président de l'OL.