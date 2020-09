Aouar vers Arsenal : Aulas en remet une couche

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais. Après une première offre rejetée par l'OL, les Gunners pourraient en formuler une nouvelle.

Ayant initialement proposé 35 millions d'euros pour s'attacher les services d'Aouar, Arsenal s'est vu refuser son offre, mais devrait revenir à la charge en revoyant le chiffre à la hausse.

Si le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé qu'il attendait entre 40 et 50 millions d'euros pour libérer son milieu de terrain, il a plus récemment comparé les négociations avec Arsenal au transfert de Nicolas Pepé vers Londres il y a un an.

"Si Pépé a coûté ce prix-là ( Ndlr : 80 millions d'euros), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 millions", pouvait-on dans les colonnes du 'Progrès'.