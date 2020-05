Aulas nie tout dérapage verbal avec Eyraud

L’annonce de la fin de la saison 2019/2020 a créé beaucoup de tension dans la famille du football français et le site 'L’Equipe' a fait état d’une altercation verbale qui se serait produite entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, respectivement présidents de l’OL et de l’OM à l’occasion du conseil d’administration de la Ligue qui a suivi l’allocution du premier ministre mardi dernier.

Des noms d’oiseaux auraient même fusé entre les deux hommes selon la source en question. Une information qui serait toutefois fausse, si l’on en croit l’un des principaux intéressés.

Sur son compte Twitter, son moyen de communication de prédilection, Aulas a assuré qu’il n’y a pas d’invectives et de franchissement de limites avec son homologue olympien. "Non à ce que vous dites il n’y a pas eu d’insulte. Le ton est monté car Eyraud prétendait que je monopolisais la parole dans un conseil où j’étais invité", a-t-il écrit.

Voilà qui a de quoi apaiser l’atmosphère et aussi faire plaisir à la Ministre des Sports, Roxanna Maracineanu, qui avait demandé un peu plus de tenue et de solidarité aux responsables des clubs professionnels.