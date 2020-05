Lors de cet entretien, le dirigeant lyonnais a estimé les pertes de l'OL en cas de non participation à la Coupe d'Europe la saison prochaine.

"Sur la Ligue des Champions, en atteignant les 8es de finale comme nous l'avons fait l'année dernière et cette saison, c'est près de 90 millions que l'on a touché et que l'on touchera aussi cette saison. Pour la Ligue Europa, je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais c'est de l'ordre de 20 millions.", a calculé Aulas, qui, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas du tout apprécié la décision de la LFP de mettre un terme à la saison.

"Nos concurrents vont se muscler, récupérer leurs droits TV, et nous, nous prolongerons plus longtemps le chômage partiel. Je regrette qu'on n'aille pas de l'avant. Beaucoup de choses sur le plan politique, de l'éthique, de la vie sociale, me déplaît dans cette décision.", regrette-t-il.

Enfin JMA a évoqué le mercato de l'OL, pas forcément impacté par le contexte actuel : "On n'a que deux joueurs en fin de contrat, Mapou Yanga-Mbiwa, et Lucas Tousart, qui est transféré à Berlin. Une partie du recrutement a déjà été faite et on lèvera l'option d'achat de Karl Toko-Ekambi. On a déjà une très bonne équipe et on fera un recrutement pour jouer la Coupe d'Europe, et notre budget ne sera pas inférieur non plus", promet-il.