Aulas souhaite plus de clubs français en Ligue des champions

PSG contre Leipzig et Lyon face au Bayern Munich, voila les deux affiches des demi-finales 100% franco-allemandes. Avec ces qualifications, la France se rapproche de l'Italie à l'indice UEFA, qui détermine le nombre de clubs par pays pouvant jouer en compétitions européennes. Les italiens peuvent avoir 4 clubs en Ligue des champions, contre 3 pour la France. Selon Jean-Michel Aulas, c'est peu et il faut inverser la tendance.

"Avec deux équipes en demi-finale, cela permet d’aller voir l’UEFA par l’intermédiaire de l’ECA (Association européenne des clubs), dans laquelle je suis administrateur avec Nasser Al-Khelaïfi, pour demander cette révision. Malgré parfois un bashing anti Ligue 1 anormal, la France a bien travaillé. Paris et Lyon viennent de sortir l’Atalanta et la Juve, et on a de quoi défendre l’idée. Et comme ce n’est pas la Ligue qui fait cette demande… c’est aux présidents des plus grands clubs français de se substituer pour la faire à sa place"